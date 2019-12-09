Москва,
9 декабря 2019, 12:17 — REGNUM
Народам
России и Белоруссии
будет лучше вместе, чем порознь, но для этого
обоим народам нужно будет прежде всего
поработать над собой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 9 декабря, комментируя сообщения о согласованных представителями России и Белоруссии «дорожных картах».
Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в ходе недавних переговоров в Сочи сторонам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по электроэнергетике и работе таможенных служб. Список же пока не согласованных «дорожных карт» состоит из восьми пунктов.
«Мне процесс российско-белорусских переговоров об объединении, об укреплении союзного государства нравится. Не люблю это иностранное слово «интеграция». Если боимся назвать объединение объединением, то и «интеграцией» не стоит заниматься.
Переговоры идут сложно, это так, но иначе и быть не может после десятилетий всего того, что мы наблюдали и наблюдаем и в российской внутренней и внешней политике, в нашей экономике, в финансах, в социальной сфере, в сфере культуры, и во всем этом
же
— в Белоруссии.
Все столкновения, происходящие на российско-белорусских встречах, с одной стороны, и все договорённости, с другой; тот факт, что переговоры идут вперёд, — всё это свидетельство того, что это живой процесс, не начётничество.
Нашим народам действительно будет лучше вместе. Но для этого и мы, в России, и белорусы, должны ещё помимо всех известных «дорожных карт» поработать над собой. Думаю, что дорожной карты на тему «Как мы вместе будем двигаться к более справедливому политическому и общественному устройству», в папках у переговорщиков нет. А надо было бы её туда положить и с неё начинать. И переговорщиков под неё подбирать. Тогда бы дело лучше спорилось», — отметил Михаил Демурин.