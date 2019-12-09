Москва, , 12:17 — REGNUM

Народам России и Белоруссии будет лучше вместе, чем порознь, но для этого обоим народам нужно будет прежде всего поработать над собой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 9 декабря, комментируя сообщения о согласованных представителями России и Белоруссии «дорожных картах».

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в ходе недавних переговоров в Сочи сторонам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по электроэнергетике и работе таможенных служб. Список же пока не согласованных «дорожных карт» состоит из восьми пунктов.

«Мне процесс российско-белорусских переговоров об объединении, об укреплении союзного государства нравится. Не люблю это иностранное слово «интеграция». Если боимся назвать объединение объединением, то и «интеграцией» не стоит заниматься.

Переговоры идут сложно, это так, но иначе и быть не может после десятилетий всего того, что мы наблюдали и наблюдаем и в российской внутренней и внешней политике, в нашей экономике, в финансах, в социальной сфере, в сфере культуры, и во всем этом же — в Белоруссии.

Все столкновения, происходящие на российско-белорусских встречах, с одной стороны, и все договорённости, с другой; тот факт, что переговоры идут вперёд, — всё это свидетельство того, что это живой процесс, не начётничество.