Нейпьидо, , 12:07 — REGNUM Правозащитные организации призвали к бойкоту Мьянмы в преддверии слушания дела по геноциду народности рохинджа в Международном суде в Гааге, об этом 9 декабря сообщает Reuters.

Действия властей будет защищать лично государственный советник Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, прибывшая в Нидерланды.

В заявлении Коалиции за свободу рохинджа говорится о предстоящей кампании по бойкоту Мьянмы, в которой примут участие 30 организаций из 10 стран мира.

«Корпорации, иностранные инвесторы, профессиональные и культурные организации должны разорвать свои связи с Мьянмой», — говорится в заявлении.

Целью бойкота является экономическое, дипломатическое и политическое давление на правительство Аун Сан Су Чжи, обвиняемое в этнических чистках в отношении народности рохинджа.

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