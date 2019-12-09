Париж, , 12:15 — REGNUM Решение конфликта в Донбассе может сорваться из-за падения популярности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 9 декабря со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с процессом подготовки переговоров «нормандской четверки» в Париже, сообщает Bloomberg.

По мнению европейских дипломатов, снижение популярности главы Украины из-за экономических реформ и его контактов с олигархом Игорем Коломойским может привести к тому, что «окно для прекращения войны» в Донбассе может закрыться.

По информации французского источника агентства, на переговорах «нормандской четверки» лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретят Зеленского единой позицией.

Ранее Макрон и Меркель встретились в Лондоне. В ходе встречи они обсудили координацию действий по Украине.

Напомним, 9 декабря текущего года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов РФ и Украины пройдет после завершения «нормандского саммита».

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