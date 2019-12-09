Москва, , 12:05 — REGNUM В России антикоррупционное правосознание должно формироваться уже в молодости, поэтому соответствующие уроки и курсы должны появиться в школах и ввузах. О своем предложении «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

«Я убежден, что было бы своевременным пойти дальше и ввести в процесс среднего образования такой предмет, как основы антикоррупционной политики, а в высших учебных заведениях страны новую дисциплину — антикоррупционное право», — сказал он.

По его словам, крайне важно воспитать в обществе нетерпимость к коррупции, и если удастся сформировать такие моральные принципы у граждан с юных лет, они «обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что с 2017 года по сентябрь 2019 года за коррупцию были осуждены порядка 32 тыс. человек, из них порядка 10% являлись сотрудниками правоохранительных органов.

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