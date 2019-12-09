Москва, , 11:55 — REGNUM В России назрел запрос на позитивные перемены, считают в Госдуме.

«Граждане хотят перемен в жизни страны — позитивных, социально направленных и законных», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, ФОМ провел опрос об отношении жителей России к Конституции. Респондентам задали вопрос: «Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки?» Положительно на него ответили 68% опрошенных. В 2018 году этот показатель составлял 66%, а в 2013-м — 44% (с 2014 по 2017 год опросы не проводились).

Читайте ранее в этом сюжете: В России заметно выросло число сторонников изменения Конституции