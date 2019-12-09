Джакарта, , 11:49 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на двусторонней встрече с министром сотрудничества и международных отношений Намибии обсудила усилия по расширению сотрудничества между двумя странами в области инфраструктуры и торговли, сообщает Antara.

Известно, что правительство Намибии пригласило индонезийские государственные предприятия принять участие в проектах строительства государственного жилья в Намибии.

Помимо сотрудничества в области инфраструктуры, министры договорились об увеличении двустороннего торгового сотрудничества между Индонезией и Намибией путем снижения тарифов на товары путем заключения специального торгового соглашения с Южно-Африканским таможенным союзом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Намибия договорились совместно бороться с незаконным рыболовным промыслом, который распространен в обеих странах.

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