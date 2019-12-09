Москва, , 11:49 — REGNUM Совместное заседание начальников Генеральных штабов вооруженных сил стран Организации договора о коллективной безопасности состоится 13 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам 9 декабря в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

Заседание станет 15-м для Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества стран — членов организации. В нём примут участие главы Генеральных штабов, а также первый заместитель начальника Генштаба ВС Киргизии и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В повестку заседания включены приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, которые Россия предложила в период председательства в организации в 2020 году, вызовы и угрозы военной безопасности, а также доклад об итогах учений «Боевое братство — 2019».

Как сообщало ИА REGNUM, в ОДКБ в настоящее время входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Читайте также: Представитель Белоруссии утверждён на должность генсека ОДКБ

Читайте ранее в этом сюжете: В ОДКБ главой Постоянного совета стал представитель РФ