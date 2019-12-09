Рига, , 11:46 — REGNUM Прокуратура Латвия предъявила обвинение за отрицание «оккупации» члену правления Русского союза Латвии Александру Филею. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила пресс-секретарь латвийской прокуратуры Лаура Маевска.

По ее словам, обвиняемый свою вину не признал. В настоящий момент происходит досудебное расследование. Дело против Филея по доносу на члена партии премьер-министра Латвии «Новое Единство» Дмитрия Голубева сначала возбудила полиция безопасности и после предварительного расследования передала в прокуратуру.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил текст, опубликованный Александром Филеем на странице в соцсети Фейсбук.

Уголовная ответственность сроком до пяти лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф за публичное отрицание, оправдание, прославление или грубую тривиализацию оккупации Латвии СССР и нацистской Германией были введены в Латвии 15 мая 2014 года. Именно по этой статье расследуется дело против Александра Филея.