Киев, , 11:43 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter обозначил позицию Киева на предстоящем «нормандском саммите» в Париже.

Так, среди основных элементов позиции Киева — «полное и постоянное прекращение огня, контроль над границей, разоружение и выведение незаконных вооруженных формирований, местные выборы по украинскому законодательству».

При этом, по его словам, не имеет значения, где будут достигнуты вышеуказанные цели — «за общим столом переговоров или тет-а-тет».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 декабря, в Париже состоится саммит «нормандской четвёрки», посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса. Участие в нём принимают главы России, Украины, Германии и Франции.

В состав российской делегации, помимо главы государства Владимира Путина, входят министр энергетики Александр Новак, а также помощники российского лидера Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

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