Киев, , 11:38 — REGNUM Двусторонняя встреча президентов Украины и России в Париже действительно согласована и по плану состоится уже после мероприятий в «нормандском формате».

Об этом 9 декабря сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники, информированные о графике президента Зеленского.

Издание напоминает, что общение Зеленского в формате «один на один» с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель будет предшествовать «нормандским переговорам», а вот встреча с российским лидером состоится уже после.

Издание отмечает — то, что встреча Зеленского и Путина не будет объединена с четырехсторонним нормандским форматом, позволяет предположить, что речь будет идти о вопросах, не связанных с выполнением Минских договоренностей. Ранее публично называли один такой вопрос — газовые переговоры, подчеркивает СМИ. В материале напоминается, что украинская сторона неоднократно признавала, что в случае инициативы со стороны РФ будет готова обсудить газовый вопрос на встрече в Париже.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет после завершения «нормандского саммита». По его словам, главная цель встречи — обсуждение реализации Минских соглашений. Длительность встречи будет зависеть от лидеров России и Украины.