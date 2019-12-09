Бишкек, , 11:36 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков раскритиковал слишком медленное продвижение судебной реформы в стране. Об этом он заявил 9 декабря на мероприятии в честь 95-летия судебной системы, сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам президента, в рамках реформирования судебной системы внедряются цифровые технологии, что позволяет обеспечить открытость, прозрачность и справедливость судов.

«Но особо незаметно ни действий, ни инициатив по продвижению реформ. В судах до сих пор сильно ощущается влияние человеческого фактора», — заявил Жээнбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил на мероприятии в честь 95-летия судебной системы республики. Глава государства призвал дисциплинарную комиссию при Совете судей наказать недобросовестных судей.

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