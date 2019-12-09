Москва, , 11:35 — REGNUM Если у КНДР появился твердотопливный двигатель для нового типа межконтинентальных ракет, то это может серьезно изменить политический расклад на Корейском полуострове, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя «очень важные испытания», которые провела КНДР 8 декабря на космодроме «Сохэ».

» Если у Северной Кореи появится ракета с нормальным двигателем, который точно добивает до континентальной территории США, то это, естественно, меняет политический расклад, — сказал Асмолов. — Такую опасность игнорировать станет невозможно. Да, США могут превратить всю Северную Корею в декорации к Fallout (серия игр о мире, разрушенном ядерной войной между США и КНР — прим. ИА REGNUM), потратив на Северную Корею две тысячи «Томагавков». Но если Америка на этом потеряет Лос-Анджелес, то она не сможет сказать: «Чистая победа». Что касается ПРО, то она нормально не испытывалась и стопроцентной гарантии не дает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти КНДР сообщили об успешном «очень важном испытании», проведенном на космодроме «Сохэ» (Тончхан-ни). Как подчеркнули в Пхеньяне, результаты этого испытания «окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».

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