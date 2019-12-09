Киев, , 11:32 — REGNUM В Азовском море ВМС Украины сформировали дивизион надводных сил из четырёх кораблей, заявил командующий ВМС страны Игорь Воронченко. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМСУ.

По его словам, базируется дивизион в портах Бердянска и Мариуполя. Сейчас в дивизион входят: морской буксир «Корец», поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны» и «Кременчуг».

Сообщается, что в будущем состав дивизиона будет расширяться за счёт введения боевых единиц. По словам Воронченко, до создания дивизиона вошедшие в него корабли были в составе тактической группы «Тритон».

Напомним, в конце ноября текущего года в порт Одессы зашёл корвет ВМС Франции F796 Commandant Birot. До этого он в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО посетил порт Батуми. Сообщается, что это уже 28-й визит военных кораблей нечерноморских стран Североатлантического альянса в Чёрное море.

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