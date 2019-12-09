Москва, , 11:23 — REGNUM Обещания, заложенные в концепции развития России до 2020 года, выглядят издевательством, считает лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

В связи с завершением 2019 года Миронов напомнил о стратегии развития России до 2020 года, Документ был разработан правительством РФ в 2008 году, в частности, там говорится о том, что к 2020 году средняя зарплата жителя России будет составлять 150 тыс. рублей, бедных станет в два раза меньше, а у каждой семьи будет 100 «квадратов» жилплощади.

«Теперь эти и другие обещания выглядят просто насмешкой, издевательством. Правительство не просто не выполнило ни одной задачи, оно довело до нищеты миллионы граждан, а средняя зарплата — ниже 40 тыс. рублей. К сожалению, и наш народ давно свыкся с нескончаемым потоком лжи, который льется буквально отовсюду», — отметил Миронов в Facebook.

По мнению парламентария, есть только один путь положить всему этому конец — социализм.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа срок исполнения фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.