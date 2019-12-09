Тбилиси, , 11:31 — REGNUM Председатель партии «Национальное движение» Григол Вашадзе попросил «стратегических союзников» Грузии вынудить партию власти «Грузинская мечта» пойти на уступки. Об этом политик сам рассказал журналистам 8 декабря после завершения переговоров представителей оппозиции и властей.

«Моя просьба состояла в том, чтобы наши стратегические союзники вынудили «Грузинскую мечту» пойти на уступки, потому что они противостоят не оппозиционным партиям, а гражданам Грузии», — сказал Вашадзе.

Как передавало ИА REGNUM, 8 декабря в Тбилиси проходила вторая встреча представителей объединенной оппозиции Грузии и властей по вопросу о выборной реформе. Кроме противоборствующих сторон там участвовали представители США и Евросоюза, которые предложили сторонам компромиссный вариант.