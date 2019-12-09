Москва, , 11:18 — REGNUM В состав российской делегации, вылетающий на саммит «нормандской четверки» в Париж, входят министр энергетики РФ Александр Новак, а также помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС.

До начала переговоров президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также сообщалось, что после встречи в «нормандском» формате Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главная цель переговоров Путина и Зеленского — обсуждение реализации Минских соглашений. Длительность встречи будет зависеть от лидеров России и Украины.

Саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится в Париже сегодня, 9 декабря.

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