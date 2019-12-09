Москва, , 11:17 — REGNUM «Очень важные испытания», о которых сообщило государственное северокорейское агентство ЦТАК, могли быть испытанием нового твердотопливного двигателя, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Тут надо отметить одну важную вещь. Обычно северокорейцы довольно спокойно рассказывают о том, что они испытали, — сказал он. — Здесь как можно заметить, что специально ничего нет, но есть мнение, что северяне испытали твердотопливный двигатель для нового типа межконтинентальной баллистической ракеты. Формально Ким Чен Ын сказал, что до конца года новых ядерных испытаний или пусков МБР не будет, но про испытания двигателя разговоров не было».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Корейской Народно-Демократической Республики сообщили об успешном испытании, проведенном 8 декабря на космодроме «Сохэ» (Тончхан-ни). Что именно испытывалось не сообщается.

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