Москва, 9 декабря 2019, 11:17 — REGNUM «Очень важные испытания», о которых сообщило государственное северокорейское агентство ЦТАК, могли быть испытанием нового твердотопливного двигателя, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Корейской Народно-Демократической Республики сообщили об успешном испытании, проведенном 8 декабря на космодроме «Сохэ» (Тончхан-ни). Что именно испытывалось не сообщается.
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