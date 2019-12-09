Джакарта, , 11:11 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин удивлен, что страна не стала крупнейшим экспортером халяль-продуктов в мире, сообщает Kompas.

«Оказывается, мы являемся крупнейшими потребителями халяльных продуктов, но не производителями. Самыми крупными экспортерами являются Бразилия и Австралия. Обе страны с малочисленным мусульманским населением», — заявил Маруф Амин в Джакарте.

По его словам, Индонезия, как страна с наибольшим мусульманским населением, может стать крупнейшим экспортером халяльной продукции в мире, потому что имеющийся потенциал индонезийской индустрии в этой области очень велик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители правительства Камбоджи заявили, что страна заинтересована в том, чтобы сотрудничать с Индонезией в области производства халяльных товаров и продуктов.

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