Челябинск, , 11:03 — REGNUM В Челябинской области 31 декабря может стать выходным. Такое предложение направил депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР) губернатору Алексею Текслеру, о чём и написал в своём Facebook.

Депутат отметил, что не все работодатели готовы отпускать людей с работы пораньше даже в этот день. Люди в итоге раздражены и не успевают подготовиться к празднику. При этом КПД таких сотрудников в такой день обычно стремится к нулю.

«В итоге растёт недовольство и раздражение в коллективах. Любимый всеми праздник нужно встречать в хорошем настроении», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, также объявить 31 декабря выходным просят курганского губернатора Вадима Шумкова. А в некоторых регионах оно уже официально является таковым.