Тихвин, Ленинградская область, , 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отмечают день освобождения города Тихвин от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Тихвинская наступательная операция стала одним из первых крупных наступлений советских войск в ходе Великой Отечественной войны.

Флаг Ленобласти

Освобождение Тихвина не позволило создать второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. Оно имело огромное значение для обороны Ленинграда, для подъема морального духа бойцов Красной Армии, для разрушения мифа о «непобедимости» нацистских войск, отметил в своем поздравлении по случаю памятной даты губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Освобождение Тихвина далось огромной ценой. И сегодня мы склоняем головы, вспоминая павших в боях за Родину в ходе Тихвинской наступательной операции, вспоминая всех, кто отдал жизнь в битве за Ленинград, в других сражениях Великой Отечественной!», — заявил глава региона.

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