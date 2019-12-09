Аруша, Танзания, , 10:59 — REGNUM Повесткой следующего саммита Восточноафрикаснкого сообщества (ВАС) станет вопрос принятия в организацию ДР Конго. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление генерального секретаря ВАС во время пресс-конференции по случаю начала кампании «ВАС, которое я заслуживаю» в честь 20-летия существования сообщества.

По информации журналистов издания, в ходе пресс-конференции, прошедшей в штаб-квартире ВАС в Аруше, генеральный секретарь сообщества Либерат Мфумукеко, заявил, что представители Демократической Республики Конго направили в секретариат организации официальное письмо о вступлении в ВАС, адресованное председателю следующего саммита президенту Руанды Полю Кагаме.

Мфумукеко подчеркнул, что полномочий секретариата недостаточно для принятия в организацию нового члена, поэтому обсуждения будут вынесены на следующий саммит сообщества, который, по сообщению журналистов, состоится в январе или феврале 2020 года.

Напомним, что в Восточноафриканское сообщество входят Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан.

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