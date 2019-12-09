Москва, , 10:53 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил передать весь государственный контроль оппозиции.

«Главный рецепт в борьбе с коррупцией — передать все функции контроля оппозиции», — предложил Жириновский.

По его мнению, Минфин, Счетную палату, Генеральную прокуратуру должны возглавлять представители парламентской оппозиции. Во всех регионах у губернатора должны быть заместители от других партий, также полагает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий коррупционерам прикрываться больничным.