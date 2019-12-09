Банжул, , 10:56 — REGNUM Министр юстиции Гамбии Абубакар Тамбаду обвинил власти Мьянмы в отказе от обязательств по защите прав народности рохинджа, об этом 9 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Чиновник, в интервью журналистам агентства подчеркнул, что будет представлять в Международном суде в Гааге обвинение против Нейпьидо.

«Гамбия направляет дело в Международный суд, потому что мы считаем, что Мьянма нарушила конвенцию ООН о геноциде», — отметил Тамбаду.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты в Мьянме, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. представителей народности рохинджа, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Значительная часть международного сообщества обвинила власти страны в этнических чистках.

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