Момбаса, Кения, , 10:46 — REGNUM Китайский ракетный фрегат «Вэйфан» из 33-й эскортной флотилии ВМФ Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) прибыл в кенийский порт Момбаса 8 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

«Вэйфан» покинул порт Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая 29 августа текущего года и направился в Аденский залив с эскортной миссией через воды Сомали. Судно успешно приняло участие в совместной морской миссии Китай-Россия-ЮАР с 24 по 29 ноября.

Корабль приветствовали в порту Момбаса 200 китайских граждан, включая посла КНР в Кении У Пэна. За время нахождения в порту, фрегат пополнит свои запасы и произведет обслуживание оборудования.