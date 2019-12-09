Москва, , 10:38 — REGNUM В России уровень исполнения гособоронзаказа стабильно высок. В настоящее время он превышает 97%, сообщил генпрокурор Юрий Чайка изданию «Коммерсантъ».

Чайка пояснил, что Генпрокуратура и правохранительные органы ведут системную работу по укреплению законности в оборонно-промышленном комплексе. Итогом этой работы стал стабильно высокий уровень исполнения гособоронзаказа — более 97%.

Уровень оснащения российской армии современной военной техникой достиг 61%, войска получили более 5,5 тыс. единиц систем и комплексов вооружения.

Вместе с тем прокурорские проверки показали, что среди исполнителей гособоронзаказа компаниями-однодневками являлись 6 тыс. из 42 тыс. организаций. За минувшие 2,5 года зафиксировано около 90 тыс. нарушений закона в сфере ОПК, по ним внесено около 20 тыс. представлений. Привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 23 тыс. должностных лиц, возбуждено более 1 тыс. уголовных дел, а также возмещён ущерб на 27,5 млрд рублей.

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