Тбилиси, , 10:38 — REGNUM Новая встреча оппозиционных сил в Грузии для обсуждения совместного плана действий на предстоящую неделю запланирована на 9 декабря. Об этом журналистам рассказал лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

"Сессия на будущей неделе очень важна, потому что возобновится обсуждение бюджета и на сессии, предположительно, попытаются прекратить полномочия [депутата парламента правящей партии «Грузинская мечта»] Ники Мелия, попытаются утвердить судей и новых членов ЦИК», — сказал Вашадзе.

Он также отметил, что такую обширную повестку в парламенте запланировали, так как боятся уличных протестов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Грузии разразился политический кризис. Оппозиция объединилась против партии «Грузинская мечта» и старается добиться выборной реформы в стране. Поскольку партия власти не поддержала данную инициативу, на улицах стали проводить массовые акции протеста.

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