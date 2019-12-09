Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:24 — REGNUM Прокурором Центрального района Новокузнецка назначен Илья Платов, сообщает прокуратура Кемеровской области.

«Приказом генерального прокурора генерального прокурора Российской Федерации 5 декабря 2019 года прокурором Центрального района г. Новокузнецка назначен Илья Михайлович Платов», — уточняет ведомство.

37-летний Илья Платов окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры с 2003 года. Работал следователем прокуратуры Куйбышевского района Новокузнецка, заместителем руководителя следственного отдела по Новокузнецкому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Кемеровской области, заместителем прокурора Новокузнецкого района, с ноября 2014 — кузбасским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Награждён знаком отличия «За верность закону» II степени.