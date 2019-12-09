Москва, , 10:21 — REGNUM Предлагаемые законопроекты позволят защитить минимальные доходы социально уязвимых групп граждан, фракция ЛДПР поддержит инициативы правительства РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Фракция законопроекты поддержит. Нормы направлены на юридическую и социальную защиту социально уязвимых групп граждан, получающих постоянный, очень небольшой доход в виде пенсий, который периодически приходится отдавать практически полностью из-за того, что было принято решение о взыскании», — отметил Нилов.

Он также полагает, что кредитным организациям следует более строго подходить к решениям о выдаче кредитов и займов.

«Пусть кредитные организации, которые готовы дать кредит хоть кому, понимая, что потом с пенсионера будут взыскивать потому, что у него маленький, но постоянный доход, подумают: стоит ли давать потребительский кредит или не стоит нерадивым родственникам, у которых, очевидно, кредитная история плохая, источника постоянного дохода нет и предполагается, что выплата будет переложена на плечи его родителей, которые получают пенсии», — также сказал глава комитета Госдумы.

Правительство РФ обсудит пакет законопроектов, запрещающих списывать долги с пенсий. Однако авторы законопроекта все же оставляют возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов — например, задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. Но долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

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