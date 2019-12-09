Москва, 9 декабря 2019, 10:20 — REGNUM Во всех республиках бывшего СССР после отказа от империи началась системная деградация, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Он также отметил, что деградация произошла во всех республиках бывшего СССР, включая Россию. Но поскольку Россия исторически, метафизически и геополитически является центром сборки империи, она и оставила больше, чем все, вместе взятые, ибо она исторически естественным образом притягивает к себе все остальные части.
По его словам, Украине, если она хочет сохранить себя как государство, придется вернуться к государственническому мышлению, а не имитировать его. Для этого придется, возможно, сократить территорию страны, но дальше в русле патологизации двигаться нельзя. В противном случае будет полная государственная катастрофа.
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