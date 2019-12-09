Челябинск, , 10:20 — REGNUM Трудовая деятельность назначенного 9 декабря вице-мэром Челябинска Максима Куляшова связана с органами внутренних дел. Он работал в ГИБДД, деятельность была прямо связана с транспортом и дорожным движением, заявила на совещании мэр Наталья Котова.

«Мы очень надеемся, что теперь работу по строительству, ремонту, содержанию дорог и их проектированию нам удастся вывести на более высокий уровень», — сказала чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, Куляшов будет курировать дорожное хозяйство. Ему 48 лет. В системе МВД гражданин проработал с 1994 года.

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