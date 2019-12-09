Багдад, , 10:20 — REGNUM Послы Великобритании, Франции и Германии опубликовали совместное заявление, призывающее власти Ирака провести расследование убийств демонстрантов, об этом 9 декабря сообщает Rudaw.

По данным журналистов, в результате нападения неизвестных на одной из площадей Багдада 6 декабря погибли по меньшей мере 15 человек, свыше 60 человек получили ранения.

«Дипломаты осудили убийство мирных граждан в Ираке, в том числе и тех, что погибли в минувшие выходные», — цитирует издание заявление послов ЕС.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. В ходе беспорядков погибли сотни демонстрантов. Премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди был вынужден подать прошение об отставке.

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