Москва, , 10:11 — REGNUM Для того, что поставить праворадикалов на место, президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало, прежде всего, отправить в отставку министра внутренних дел Украины, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Понятно, что после саммита «Нормандской четверки» местные нацисты будут бить себя пятками в грудь и кричать, что Зеленский изменник. Но его это вряд ли серьезно взволнует, поскольку он всё еще надеется на то, что проголосовавшее за него большинство — это достаточно надежная опора при любых поворотах. Хотя это большинство за него только до тех пор, пока он поворачивает в сторону от курса Порошенко», — сказал Вассерман.

При этом он уточнил, что для того, чтобы поставить на место нацистов, Зеленскому надо, прежде всего, «убрать нациста с поста министра внутренних дел», а судя по тому, что он этого не сделал при формировании правительства, у него такой возможности нет. Поэтому, как полагает Вассерман, на Украине, скорее всего, сохранится нынешний расклад с подавляющим меньшинством.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже, будет добиваться полного прекращения огня и достижения мира на Украине.

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