Москва, , 10:08 — REGNUM Российская сторона негативно относится к предложению расширить «нормандский формат». Украинское урегулирование зависит только от выполнения ранее принятых решений, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Москва негативно относится к идее о расширении «нормандского формата», упомянутой ранее заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом, пояснил дипломат.

«Не надо искать альтернативу», — подчеркнул Грушко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что нужно завершить наконец разведение сил в Донбассе и запустить политический процесс путем введения в действие «формулы Штайнмайера», а также других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже состоится саммит «нормандской четвёрки», посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса. Участие в нём принимают главы России, Украины, Германии и Франции. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл ранее рассказал о дискуссиях по возможному расширению формата переговоров.