Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Председатель юридического комитета палаты представителей США Джеральд Надлер обнародовал отчет по поводу расследования дела об импичменте президента Дональда Трампа, об этом сообщает Dailymail.com.

На страницах опубликованного 55-страничного документа отмечается, что глава Белого дома «виновен в тяжелых преступлениях», которые могут быть основанием для импичмента.

Среди проступков отмечается злоупотребление властью, а также предательство национальных интересов посредством коррупции и сношения с представителями иностранных государств.

«Любое из указанных нарушений является основанием для импичмента, их совокупность является еще большим на то основанием», — утверждают авторы отчета.

Отмечается, что вопрос об импичменте будет вынесен в палату представителей в течение текущей недели.

Напомним, в истории США не было случая, когда президент покидал должность в результате импичмента. Для реализации этого необходима поддержка большинства членов палаты представителей. В случае если нижняя палата конгресса проголосует в поддержку обвинений, дело передается в сенат, где требуется уже две трети голосов законодателей.

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