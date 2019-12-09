Джакарта, , 09:59 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Новая Зеландия высоко оценила создание индонезийского агентства международного развития (AID), сообщает Antara.

Издание отмечает, что индонезийская программа была открыта в середине октября для поддержки сотрудничества по линии Юг-Юг в рамках программ помощи в случае стихийных бедствий или гуманитарных катастроф. В этом году агентство международного развития планирует начать свою деятельность в пяти островных государствах, а именно в Тувалу, Науру, Фиджи, Кирибати и на Соломоновых островах, а также в двух странах Юго-Восточной Азии Мьянме и на Филиппинах.

Глава МИД Индонезии также отметила, что Новая Зеландия — это страна, которая имеет тесные отношения со странами Тихого океана, поэтому Индонезия стремится к сотрудничеству на региональной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Соломоновы острова договорились о строительстве стадиона на Соломоновых островах в рамках подготовки к проведению Тихоокеанских игр в 2023 году.

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