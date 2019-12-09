Бишкек, , 09:54 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал дисциплинарную комиссию при Совете судей принять жесткие меры по отношению к недобросовестным судьям. Об этом глава государства заявил 9 декабря на мероприятии в честь 95-летия судебной системы Киргизии.

По его словам, в судебной системе республики есть случаи, когда судьи закрывают глаза на тяжесть совершенных преступлений, облегчают ответственность, а также прикрывают преступные действия.

Жээнбеков напомнил, что с 2017 по 2019 год к дисциплинарной ответственности было привлечено 190 судей, из которых 14 получили выговор, а 170 — предупреждение. Кроме того, президент поддержал рекомендацию Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности 11 судей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой. Глава государства призвал улучшить имидж судебной системы республики.

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