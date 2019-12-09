Москва, 9 декабря 2019, 09:42 — REGNUM На саммите «Нормандской четверки» в Париже вряд ли будут достигнуты какие-то договоренности, радикально изменяющие ситуацию на Украине, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Этот вариант, как подчеркнул эксперт, выглядит как самый вероятный.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по неподтвержденной информации отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».
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