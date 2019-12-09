Москва, , 09:42 — REGNUM На саммите «Нормандской четверки» в Париже вряд ли будут достигнуты какие-то договоренности, радикально изменяющие ситуацию на Украине, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Я не думаю, что будут какие-то радикальные подвижки. Украина уже заявила о том, что постарается пересмотреть минские соглашения. Российская Федерация в свою очередь заявила, что пересматривать эти соглашения никто не будет, и Украине не позволят сделать это хотя бы потому что соглашения утверждены Советом безопасности ООН именно в таком виде, — сказал Вассерман. — Что касается Германии и Франции, то у них хватает собственных забот и вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы что-то менять. Поэтому, скорее всего, дело кончится тем, что Зеленскому скажут: «Никуда мальчик не денешься!».

Этот вариант, как подчеркнул эксперт, выглядит как самый вероятный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по неподтвержденной информации отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».

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