Москва, , 09:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел Совет национальной безопасности и обороны в преддверии Нормандской четверки и объявил о том, что есть план реинтеграции Донбасса, но сам план не раскрыли. Секретарь СНБО Алексей Данилов лишь с общих чертах повторяет намерение Зеленского идти к миру на Донбассе, но важно каким способом заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя сценарий реинтеграции Донбасса.

«Пока это выглядит, как предложение несогласным уехать из страны, а остальным пройти люстрацию и подтвердить покорность киевским властям. Такой путь вызывает опасения в организации репрессий и стирание русской культуры по западноукраинскому варианту.

В плане Зеленского нет самого главного — уважения к волеизъявлению населения Донбасса и желания найти компромисс.

Гражданское примирение может занять десятилетия, и это вызывает необходимость находить такой вариант государственного устройства, который даст гарантии местному населению.

Невозможно поубивать тысячи людей в их домах, обстреляв города «Градами» и «Гиацинтами», и надеяться на слепую веру оставшихся в живых», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал об утверждении основного сценария «реинтеграции Донбасса».

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