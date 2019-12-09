Москва, 9 декабря 2019, 09:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провел Совет национальной безопасности и обороны в преддверии Нормандской четверки и объявил о том, что есть план реинтеграции Донбасса, но сам план не раскрыли. Секретарь СНБО Алексей Данилов лишь с общих чертах повторяет намерение Зеленского идти к миру на Донбассе, но важно каким способом заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя сценарий реинтеграции Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал об утверждении основного сценария «реинтеграции Донбасса».
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