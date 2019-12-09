Париж, , 09:38 — REGNUM Согласно данным международной маркетинговой компании Yougov, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона в декабре упал до 29%, сообщает Le Figaro.

В опросе, проведенном незадолго до мобилизации против пенсионной реформы, президент теряет очки со стороны представителей левых сил, но значительно выигрывает у правых (44% положительного мнения).

Популярность премьер-министра немного ниже рейтинга президента. При 25% положительных мнений популярность правительства остается практически стабильной.

По данным опроса, менее трети жителей Франции считают, что правительство «говорит со всем населением, а не только со своими избирателями» (32%). Социальная защита является основной заботой жителей страны (20%), затем идет безработица (17%), вопросы миграции (15%), экология (10%).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу общественного мнения, опубликованному 17 ноября, рейтинг президента ФранцииЭммануэля Макронаупал до 33%.

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