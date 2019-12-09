Бишкек, , 09:38 — REGNUM Государственный обвинитель запросил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества для бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, сообщает 9 декабря издание 24.kg.

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу двух бывших градоначальников. В рамках прений сторон прокурор запросил 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества для экс-мэра Албека Ибраимова.

Напомним, Кулматов подозревается в коррупции. По версии следствия, бывший градоначальник в 2014 году выделил $2 млн на строительство школы. Средства были предоставлены в виде гранта китайской компанией ТВЕА.

Позднее Кулматов распорядился выделить из городского бюджета 104 млн сомов (94,8 млн). Обвинение утверждает, что чиновник умышленно завысил стоимость строительства. Всего в рамках данного дела проходит 14 обвиняемых, в том числе Албек Ибраимов.

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