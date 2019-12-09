Асбест, Свердловская область, , 09:39 — REGNUM В Асбесте (Свердловская область) есть шансы на принятие проекта бюджета даже при противодействии фракции КПРФ. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил агентству политтехнолог Вениамин Помазкин, несмотря на конфликт внутри думы, разногласия не помешают парламентариям принять бюджет.

«Если кто-то из представителей КПРФ пожелает оспорить принятое решение, то им придется обратиться в суд», — сказал Помазкин.

Есть шансы, что суд примет решение не в пользу партии, считает политтехнолог. Если судебный орган не отменит решение думы по принятию бюджета, то город сможет спокойно жить по принятому финансовому документу.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание гордумы Асбеста началось с потасовки. И.о. спикера думы Ольга Щапова объявила встречу неправомочной из-за отсутствия кворума, но часть депутатов сначала попытались не дать Щаповой уйти с заседания, но потом продолжили встречу и в её отсутствие.

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