Тбилиси, , 09:28 — REGNUM Компромиссный вариант в отношении выборной реформы в Грузии предложили на рассмотрение представителям властей страны и объединенной оппозиции иностранные посредники во время переговоров. Об этом 8 декабря рассказала журналистам министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, сообщает агентство «Новости Грузия».

Как сообщали глава минюста Грузии, начало диалога между сторонами было посвящено объяснениям со стороны властей, что предложенная оппозицией «немецкая модель» выборов в парламент не соответствует конституции.

«Много времени потребовалось на то, чтобы с подключением медиаторов еще раз объяснить второй стороне, что для нас неприемлема «немецкая модель», в том числе эта модель и вариация модели немецкой системы, которая зарегистрирована в парламенте. Она неконституционна», — рассказала о ходе переговоров Цулукиани.

Она также сообщила, что представители Евросоюза и США, которые выступили на переговорах посредниками, предложили другой вариант реформы, который, по их мнению, не требует внесения изменений в основной закон страны. Согласно ему, одну половину депутатов следует избирать в одномандатных округах по мажоритарной системе, а другую — в многомандатных округах. Обе стороны взяли паузу, чтобы обсудить данное предложение.

«Нам необходимо реально взглянуть на детали, и оппозиция заявила о том же», — сказала Цулукиани.

Как передавало ИА REGNUM, из-за споров об избирательной реформе в Грузии начались уличные волнения. Представители оппозиции, добиваясь изменения выборочного законодательства, стали проводить массовые акции протеста в разных городах страны.