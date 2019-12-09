Москва, , 09:24 — REGNUM Движение председателя ЛДПР Владимира Жириновского в неосоветскую сторону разглядел в речах политика лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Началось все с того, что Жириновский признался, что ему нравится советский фильм «Щорс», который насквозь коммунистический и демонстрирующий очень ясную и четкую коммунистическую позицию. Этот факт и подметил Кургинян.

«Вообще, мне кажется, что Владимир Вольфович эволюционирует в эту сторону, он понимает, что советский тренд, неосоветский, явно имеет место, и он уже как мудрый политик в него вписывается… Владимир Вольфович чувствует этот тренд и мудро в него вписывается… Антикоммунизм в прошлом, и мы все понимаем, что происходит, и в этом смысле мне очень нравится динамика позиции Владимир Вольфовича», — заявил Кургинян, отметив, что все больше и больше замечает отсутствие серьезных разногласий с Жириновским по государственническим вопросам.

Отметим, что Владимир Жириновский всегда был известен, помимо своего экстравагантного политического стиля, также и его жесткой антикоммунистической позицией, порой переходящей в исступление, а также всеядностью касательно всевозможных ложных антикоммунистических мифов.