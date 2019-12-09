Новосибирск, , 09:16 — REGNUM Экс-глава Новосибирского района Новосибирской области Александр Соболевский возглавил инспекцию государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на приёмную инспекции.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на официальном сайте инспекции пока нет подтверждения данной информации. В разделе «о руководителе» до сих пор значится, что и. о. начальника является Вячеслав Карпов.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе СМИ сообщали, что Соболевский возглавит инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области.

Напомним, что прежний пост — главы администрации Новосибирского района — Александр Соболевский покинул 29 ноября 2019 года. 5 декабря 2019 года губернатор региона Андрей Травников назначил исполняющим обязанности главы района Андрея Михайлова.

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