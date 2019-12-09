Асбест, Свердловская область, , 09:12 — REGNUM Внеочередное заседание думы Асбеста (Свердловская область) переросло в потасовку. Об этом сообщает ЕАН.

Дума не смогла собрать необходимый для заседания кворум. И. о. спикера Ольга Щапова в связи с этим объявила встречу неправомочной и попыталась покинуть помещение, но ряд депутатов попытались не дать ей уйти. Тогда в процесс вмешались парламентарии из фракции КПРФ.

После небольшой потасовки между народными избранниками Щаповой всё-таки удалось уйти.

Сейчас гордума продолжает заседание, временным спикером выбран депутат Геннадий Гофман. Оставшиеся на мероприятии парламентарии заслушивают главу Асбеста Наталью Тихонову с докладом о проекте бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2019 года фракция КПРФ вновь сорвала заседание гордумы в Асбесте. Конфликт в думе продолжается уже не один год.

Читайте ранее в этом сюжете: В свердловском Асбесте вновь сорвали заседание думы