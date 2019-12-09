Париж, , 09:07 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел рабочую встречу с членами правительства, заинтересованными в проекте пенсионной реформы, в Елисейском дворце в Париже, сообщает Le Figaro.

«Я полон решимости довести реформу до конца и очень заинтересован в этом, уважая людей и реагируя на их проблемы, — заявил глава государства. — Если мы не проведем глубокую, серьезную, прогрессивную реформу сегодня, кто-то другой сделает это уже жестко завтра».

Издание отмечает, что мобилизация, которая была начата 5 декабря и которая собрала более 800 000 человек во Франции, сильно повлияла на железнодорожное движение и общественный транспорт, TGV и метро.

Кроме того, профсоюзы призвали к новой демонстрации 10 декабря.

Ожидается, что премьер-министр Эдуард Филипп объявит о деталях пенсионной реформы в среду, 11 декабря. Глава правительства представит «весь правительственный проект», чтобы объединить 42 существующих пенсионных плана.

По его словам, исполнительная власть сможет дать чрезвычайно положительные ответы многим людям, которые страдают от несправедливости в нынешней пенсионной системе: женщинам, фермерам.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка сотрудников французских железных дорог SNCF продолжится 9 и 10 декабря. Ожидается также снижение трафика на линиях метро. Трамвайные и автобусные сети будут работать вполсилы. Некоторые линии метро будут открыты с 6:30 до 9:30 и с 16:30 до 19:30. Трамвайные линии будут открыты только в час пик.

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