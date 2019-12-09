Сеул, , 09:06 — REGNUM 9 декабря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с вокалистом ирландской рок-группы «U2» и общественным деятелем Боно. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что в рамках встречи глава Южной Кореи и музыкант, известный своей гуманитарной активностью в Африке и своими стараниями способствовать отмене долгов бедных стран третьего мира, затронули тему мира на Корейском полуострове.

Отметим, что 8 декабря группа U2 дала концерт в Сеуле в рамках тура «The Joshua Tree Tour 2019». Известно, что первая леди страны присутствовала на данном концерте.

U2 — рок-группа из Дублина, Ирландия. U2 была сформирована в 1976 году, одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы группы разошлись тиражом более чем 170 миллионов копий. По состоянию на 2016 год, в их активе двадцать две премии «Грэмми» — больше, чем у любой другой группы в мире.