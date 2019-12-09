Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, находясь с делегацией европарламентариев в Грузии, призвала власти страны поддержать диалог с оппозицией и выполнить рекомендации ОБСЕ. Об этом она сказала 8 декабря после встречи с некоторыми представителями оппозиции, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Мы призвали правительство Грузии учесть наши рекомендации, что очень важно и является хорошим залогом диалога», — сказала фон Крамон-Таубадель.

Она также сообщила, что делегация от Евросоюза прибыла в Грузию для поддержки политического диалога между противоборствующими сторонами.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии длится политический кризис из-за споров между оппозиционным объединением и правящей партией «Грузинская мечта» по поводу парламентских выборов в 2020 году. Оппозиция настаивает на том, что надо изменить законодательство и сменить избирательную модель со смешанной на пропорциональную. Представители властей заявляют о том, что, согласно конституции страны, это можно внедрить только к выборам 2024 года.

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