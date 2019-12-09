Москва, , 08:43 — REGNUM Власти Украины после распада СССР были готовы отказаться от Крыма и юго-востока, вся вина, что регионы не вошли в состав России, лежит на администрации первого российского президента Бориса Ельцина. Об этом в интервью РЕН ТВ рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалькo.

«Конечно жe, в данной ситуации винa в том, что эти территории не были присоединены к России, лежит на администрации Ельцина», — сказал Безпалько.

Таким образом он прокомментировал словам бывшего руководителя администрации Ельцина Сергея Филатова, который заявил, что перед подписанием Беловежских соглашений представители Крыма, Донецкой и Луганской областей просили Москву не оставлять их в составе Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Беловежские соглашения, констатировавшие распад СССР как государства, были подписаны 8 декабря 1991 года. В подписании участвовали тогдашние лидеры российской, белорусской и украинской республик.

В 2017 году экс-президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что вопрос о Крыме не поднимался в ходе подписания Беловежских соглашений. «Обсуждались вопросы армии, вооружений, границы, суверенитета, независимости, долгов и так далее», сказал он.

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