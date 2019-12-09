Богота, , 08:41 — REGNUM Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов подписали представители МИД Казахстана и Колумбии. Об этом сообщили 9 декабря в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

6 декабря в Богате состоялись казахстанско-колумбийские межмидовские консультации с участием заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева и его коллеги из Колумбии Франсиско Эчеверри.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере безопасности, продвижения ядерного нераспространения и борьбы с терроризмом. Кроме того, представители МИД рассмотрели различные аспекты вступления в ОЭСР.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 сентября 2019 года правительство Казахстана ввело 30-дневный безвизовый режим для граждан Индонезии.

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